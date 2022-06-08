Bloomberg: США снизят зависимость от российского урана
США намерены сократить закупки российского урана. Сокращение поставок Вашингтон планирует добиться за счет инвестиций, направленных на развитие предприятий по обогащению урана на территории США. Об этом, со ссылкой на Bloomberg, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Администрация президента США Джо Байдена готова выделить 4,3 млрд долларов на ряд мер, которые помогут снизить зависимость США от поставок российского ядерного топлива.
По мнению представителей Министерства энергетики США, перебои в поставках обогащенного урана из России могут привести к перебоям в работе промышленных ядерных реакторов. Выделенные средства планируется направить на создание мощностей для обогащения урана на территории США, чтобы в итоге федеральное правительство смогло закупать его у местных производителей.
В настоящий момент в США действует лишь одно предприятие, занимающееся обогащением урана для коммерческого использования. Оно располагается в штате Нью-Мексико и принадлежит европейскому консорциуму URENCO.