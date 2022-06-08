Гайдай: оккупанты обстреляли Лисичанск из артиллерии

ВСУ сдерживают российскую армию в Северодонецке. Оккупанты обстреливают даже центральную часть Лисичанска, сообщил начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Именно на одной из центральных улиц Лисичанска вчера после артиллерийского обстрела погиб местный житель. Раненую в городе женщину госпитализировали сразу в Черновцы. А еще повреждено несколько многоэтажек" , - говорится в сообщении.

Больше разрушений, которые зафиксированы на утро 8 июня, во Врубовке и Золотом. Там повреждено 25 домов.

Из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня оккупанты обстреляли Золотое-4 и Врубовку.

"Враг продолжает уничтожать учреждения здравоохранения. Последний обстрел многопрофильной больницы был произведен из артиллерии калибром 240 мм. А на днях оккупанты разрушили здание местной станции "скорой помощи" , - сообщил начальник ОВА.

Последствия обстрелов Луганской области (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Гайдай отметил, что ВСУ сдерживают штурм в Северодонецке, боевые действия продолжаются.