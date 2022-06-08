ГСЧС: в результате вражеских обстрелов в Харькове произошли пожары

Из-за российских обстрелов с 7 по 8 июня пожары произошли в Холодногорском районе Харькова, а также в двух районах области.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Холодногорском (1) районе Харькова, а также Чугуевском (4) и Харьковском (2) районах области. В Харькове пострадал производственный объект, в остальных случаях исключительно частные домовладения" , - говорится в сообщении.﻿

Среди прочих выездов 4 раза спасатели выезжали в места попадания вражеских боеприпасов, однако пожаров там обнаружено не было. В этих случаях произошло частичное разрушение конструкций частных домов, гаражных боксов, пострадали 2 человека (Шевченковский район Харькова), а также пострадал фасад торгового объекта в Индустриальном районе.

Аварийно-спасательные работы проводили на 2-х разрушенных оккупантами объектах. Пиротехники за сутки обезвредили 16 вражеских боеприпасов.