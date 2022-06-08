Минобороны Британии: У ВСУ есть успехи на Херсонщине

По информации Министерства обороны Великобритании, российские оккупационные войска пытаются атаковать Северодонецк с трех направлений, но украинская оборона держится, сообщает Новое время.

В сообщении ведомства говорится, что за последние 24 часа ни одной из сторон не удалось значительно продвинуться вперед и пока Россия сосредотачивает свое наступление на центральном секторе Донбасса, она остается в обороне на своих флангах.

При этом украинские войска недавно добились определенных успехов, нанеся контрудары в юго-западной части Херсонской области, в том числе восстановив плацдарм на восточном берегу реки Ингулец.

"Поскольку фронт оккупированной зоны простирается более чем на 500 км, Россия и Украина сталкиваются с схожими проблемами в поддержке линии обороны, одновременно освобождая боеспособные боевые подразделения для наступательных действий" , — указывают в Минобороны Британии.

В оккупированной Херсонской области оккупанты принудительно согласовывают свою администрацию с администрацией Российской Федерации, вводя российский рубль как платежное средство и нанимая российских учителей для внедрения российской программы и языка в школах.