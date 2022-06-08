ОГП: в результате агрессии РФ в Украине пострадал по меньшей мере 741 ребенок

Более чем 741 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Стало известно о ранениях 11 детей, 10 из них в Харьковской области.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По состоянию на утро 8 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 263. Возросло количество раненых – 478. Данные уточняются.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 190, Харьковской – 122, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 30, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

В воскресенье, 5 июня, в результате обстрела оккупантами с. Доброполье Запорожской области получил огнестрельное ранение 9-летний мальчик.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранении 10 детей в Харьковской области.

Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1958 учебных заведений, 186 из них разрушены полностью.