МАГАТЭ: Украина обратилась с просьбой "освободить" Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что поедет на Запорожскую АЭС по тому же соглашению, которое Украина заключила с ядерным наблюдателем, сообщает Новое время.

По его словам, Украина обратилась к Международному агентству по атомной энергии и генеральному секретарю ООН с просьбой "освободить" Запорожскую атомную электростанцию.

Глава МАГАТЭ заявил, что правительство Украины фактически предложило ему и генеральному секретарю ООН приложить усилия для освобождения атомной электростанции.

"Правительство Украины попросило нас приехать для выполнения обязательства. Эти инспекции в Украине должно проводить МАГАТЭ. Это не вопрос желания или желания, это обязанность" , — заявил Гросси.

Он добавил, что инспекции не проводились "давно" и "там много ядерного материала, который необходимо проверить". В то же время Гросси не считает, что это узаконит контроль России над АЭС.

"Это абсолютно неверно. Когда я туда поеду, я поеду туда по тому же соглашению, которое Украина заключила с МАГАТЭ, а не с Российской Федерацией" , — отметил Гросси.

Ранее в Энергоатоме заявили, что не приглашали главу МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, и подчеркнули, что такой визит возможен только после деоккупации станции.

По данным украинской разведки, на захваченной российским войсками Запорожской АЭС сложилась критическая ситуация по обеспечению стабильной и безопасной работы станции, там практически отсутствуют запчасти и расходные материалы.