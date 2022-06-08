СБУ: арестованы активы почетного строителя РФ из окружения Путина

Украинский суд арестовал активы компании, которой владели лица, связанные с главой кремлевского режима Владимиром Путиным.﻿ Об этом сообщает пресс-центр﻿ СБУ.

Как отмечается, речь идет об одном из крупнейших производителей бетонных конструкций.

Конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансированию террористических организаций "Л/ДНР".

При этом один из них входит в ближайшее окружение Путина, строит жилье для сотрудников ФСБ и ВС РФ, а также является спонсором предвыборной кампании партии "Единая Россия".

Чтобы избежать международных санкций и поставлять товар на временно оккупированные территории Украины, ее руководство провело ребрендинг, однако, благодаря реакции украинской спецслужбы на ее активы был наложен арест.

В частности, по решению суда арестованы активы более чем на 2 млрд. грн:

100% корпоративных прав в виде уставного капитала более чем на 437 млн ​​грн;



движимое и недвижимое имущество предприятия ориентировочной стоимостью 1,5 млрд. грн;



9 банковских счетов, где имеются в общей сложности более 104 млн грн.

Это сделано в рамках уголовного производства по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);

ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Решением суда арестованное имущество передается в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА). Разоблачение и документирование проходило под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры г. Киева.