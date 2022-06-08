ОВА: войска РФ из минометов обстреляли Сумскую область

Во вторник, 7 июня, российские войска произвели обстрелы Великописаревской, Юнаковской, Краснопольской общин и Шосткинского района Сумской области.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

"Около полудня враг вел огонь из артиллерии по Великописаревской и Юнаковской общинам. После 15 был прилет из миномета по Краснопольщине. Почти в 23 оккупанта начали обстреливать из минометов территорим Шосткинского района" , - говорится в сообщении.

Во всех случаях враг вел огонь со своей территории. Разрушений и пострадавших предварительно нет.

Ночь прошла спокойно.