"Нас ждет самая сложная зима": что будет с тарифами на коммуналку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании штаба для подготовки к самому сложному отопительному сезону за годы независимости, сообщает Сегодня.

Что именно планируют делать власти, и какими будут тарифы, президент рассказал в своем обращении.

Украина пока не будет продавать газ и уголь за границу

Зеленский объяснил, что страна уже начинает готовиться к зиме, и власти решают вопросы закупки достаточного объема газа на отопительный сезон, накопления угля и производства электроэнергии.

Президент заявил, что пока Украина не будет продавать газ и уголь за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние нужды.

В то же время, наше государство будет наращивать продажу электричества. После того, как Украина присоединилась к объединенной энергосети Европы, такой экспорт будет для нас выгоден. В частности, увеличится валютная выручка, а также Украина, таким образом, поможет европейским государствам облегчить проблемы с энергетикой на фоне того, что они уменьшают зависимость от российских энергоресурсов.

Также в Украине планируются ремонты ТЭС, ТЭЦ и котельных. В первую очередь, будут восстанавливать те, которые были повреждены или полностью уничтожены после обстрелов российского агрессора.

Что будет с тарифами?

"Хочу отдельно подчеркнуть, что поставил правительству очень конкретную задачу сделать все, чтобы тарифы на газ и электричество и в следующем отопительном сезоне не изменились. Людям и так сложно, потому что война. Это будет обеспечено" , – заявил Зеленский.

Он добавил, что за тарифы на тепло и горячую воду отвечают местные администрации, потому и на местном уровне зимой 2022-2023 годов тарифы не должны измениться.