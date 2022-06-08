В Киеве вернули плату за парковку и будут эвакуировать авто нарушителей

Первый замглавы КГГА Николай Поворозник заявил, что в Киеве с 16 мая по решению Киевсовета возобновлена оплата за парковку. Автомобили, которые припаркованы с нарушением будут эвакуированы, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Парковка платная в будни с 8:00 до 22:00. В другое время в будни и в выходные парковка бесплатная" , - рассказал Поворозник.

По его словам, оплатить за парковку можно через "Киев цифровой". В приложении оплата начисляется, пока продолжается парковка, независимо от местонахождения авто.