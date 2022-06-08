Спикер Сената Франции анонсировал визит в Киев

Глава Сената Франции Жерар Ларше анонсировал свой визит в Киев. Об этом он сказал во время брифинга после встречи со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком, сообщает Новое время.

Он не назвал точные сроки поездки, но отметил, что этот визит состоится «скоро».

Ларше расскажет о его итогах президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Глава французского Сената также подтвердил свою поддержку Украине и заявил, что поддерживает заявку страны на получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

"Я говорю это со всей ответственностью. Украина написала кровью несколько условий, необходимых для получения статуса кандидата" , — резюмировал Ларше.

Ранее Эммануэль Макрон в интервью французской региональной прессе заявил, что Россию не нужно «унижать», чтобы «в тот день, когда прекратятся боевые действия, мы смогли найти выход дипломатическим путем».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого отметил, что «призывы избежать унижения России могут лишь унизить Францию и любую другую страну, которая к этому будет призывать».

До этого Владимир Зеленский говорил, что Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы «сохранить лицо» российскому диктатору Владимиру Путину. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что подобные заявления звучали и от других европейских политиков.