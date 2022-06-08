В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о потерях российских войск в живой силе и технике.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 31 500 (+140) человек ликвидировано,

танков ‒ 1393 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3429 (+13) ед,

артиллерийских систем – 703 (+9) ед,

РСЗО - 213 (+6) ед,

средств ПВО – 96 (+0) ед,

самолетов – 212 (+0) ед,

вертолетов – 178 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6),

крылатых ракет – 125 (+0),

кораблей /катеров - 13(+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2406 (+1) ед,

специальной техники – 53 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

Данные уточняются.