В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине

В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине
Фото: Facebook

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о потерях российских войск в живой силе и технике.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 31 500 (+140) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1393 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3429 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 703 (+9) ед,
  • РСЗО - 213 (+6) ед,
  • средств ПВО – 96 (+0) ед,
  • самолетов – 212 (+0) ед,
  • вертолетов – 178 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6),
  • крылатых ракет – 125 (+0),
  • кораблей /катеров - 13(+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2406 (+1) ед,
  • специальной техники – 53 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

Данные уточняются.

Новости

Популярные темы форума

analytics