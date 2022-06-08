В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о потерях российских войск в живой силе и технике.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 31 500 (+140) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1393 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3429 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 703 (+9) ед,
- РСЗО - 213 (+6) ед,
- средств ПВО – 96 (+0) ед,
- самолетов – 212 (+0) ед,
- вертолетов – 178 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6),
- крылатых ракет – 125 (+0),
- кораблей /катеров - 13(+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2406 (+1) ед,
- специальной техники – 53 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.
Данные уточняются.