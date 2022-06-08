Мобилизация в Украине: ответы на главные вопросы

Объявленная в феврале мобилизация из-за полномасштабного вторжения России продолжится еще минимум до августа. Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ ответила на главные вопросы о мобилизации, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Как будет проходить мобилизация в ближайшие недели? Отличается ли нынешняя кампания от начала мобилизации в феврале?

Меры по мобилизации человеческих и транспортных ресурсов проводятся в соответствии с указом президента Украины №65/2022 "О всеобщей мобилизации", закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в определенных планами объемах и сроках без срывов.

Все, наверное, помнят, какие большие очереди выстраивались из числа добровольцев перед районными территориальными центрами комплектования (РТЦК) и социальной поддержки в начале полномасштабного российского вторжения. В первую очередь шли высокомотивированные и патриотически настроенные граждане. А также резервисты оперативного резерва первой очереди и обычные добровольцы с опытом и без опыта военной службы.

Учитывая необходимость качества комплектования воинских частей боевого состава, возникла потребность в наборе специалистов дефицитных специальностей с опытом прохождения военной службы.

Есть ли какой-то приоритет по призыву на военную службу? Кому следует ждать повестки в первую очередь? Как проходит мобилизация военнообязанных без опыта службы?

Призыв по мобилизации является обязательным для военнообязанных. В то же время в первую очередь отдается предпочтение мотивированным, с высокими морально-деловыми качествами и соответствующей подготовкой гражданам.

Для комплектования боевых частей обязательным требованием является наличие опыта прохождения военной службы или учебных сборов по соответствующей военно-учетной специальности.

Тех, кто не служил, призывают в учебные центры, чтобы пройти курсы с целью их подготовки по необходимым специальностям.

Как проходит мобилизация добровольцев с военным опытом, которые не дождались повестки и по собственному желанию обращаются в военкоматы?

Они обращаются в РТЦК или в воинскую часть, которую выбрали, и призываются туда. Военнообязанные, которые имеют опыт военной службы или привлекались на учебные сборы ранее, могут быть направлены сразу в воинские части.

Мобилизуют ли добровольцев без опыта службы?

Неподготовленные военнообязанные, без опыта прохождения военной службы или подготовки на учебных сборах, направляются для подготовки. Они учатся в специализированных центрах (полигонах), на курсах переподготовки и повышения квалификации при ВВУЗ (офицеры запаса).

Распространена ли практика вручения повесток на блокпостах или в людных местах, например, в метро, очередях на заправку и других местах? Не противоречит ли это законодательству?

Вручение повесток проводится через соответствующие органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, организаций, независимо от формы подчинения и собственности.

Кроме того, повестки могут вручаться должностными лицами территориальных центров комплектации и социальной поддержки по месту жительства, по месту работы, а также на улице, на блокпостах и тому подобное.

В законе не запрещено вручение повестки в любом месте после установления личности. В повестке определяется дата и время прибытия в территориальный центр для прохождения медицинского осмотра.

Означает ли получение повестки, что человека мобилизуют?

Нет, не значит. Есть разные случаи. Вызов - это проверка учетных данных в первую очередь и прохождение медицинского осмотра для определения пригодности.

Какая ответственность грозит за то, что военнообязанный получил повестку, но не пришел в военкомат? Как проходит процесс привлечения к ответственности? Какие штрафы и когда наступает уголовная ответственность, которая грозит лишением свободы?

Если человек не явится по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в военное время, это влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 гривен).

Национальная полиция имеет право задерживать военнообязанных при нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации и доставлять их в территориальный центр комплектования (ст. 259 и 262 КУАП, ч. 3 ст. 38 закона "О воинской обязанности и военной службе").

Кроме того, ст. 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации и на службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Какие категории не подлежат мобилизации?

Не подлежат призыву на службу во время мобилизации: