Шмыгаль: Украина завершила самую сложную посевную

Посевная компания в Украине прошла успешно, засеяно большую часть прошлогодних площадей. Начинается подготовка к сбору урожая в условиях войны, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

"Посевная кампания, несмотря на беспрецедентные вызовы, была проведена успешно. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, засеяно 75% прошлогодних площадей" , - написал он.

Шмыгаль сообщил, что сейчас начинается подготовка к сбору урожая и назвал основные вызовы, стоящие сейчас перед аграриями:



Необходимость вывоза урожая. Мининфраструктуры прорабатывает мероприятия по увеличению пропускной способности на западной границе Украины. Ведь из-за блокирования Россией украинских портов остается 23,5 млн. тонн зерновых и масличных культур.

Хранение нового урожая. Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ, учитывая международный опыт. Это позволит Украине увеличить объемы хранения на 10-15 млн тонн.

Обеспечение горючего для аграриев.