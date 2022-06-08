В ОПУ раскритиковали попытки Меркель оправдать свои отношения с Путиным
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал бывшую главу немецкого правительства Ангелу Меркель, отказавшуюся признавать свои ошибки в отношениях с кремлевским режимом, сообщает Новое время.
Несмотря на полномасштабное вторжение РФ, экс-канцлер продолжает настаивать, что решение не принимать Украину в НАТО было якобы
"правильным".
Кроме того, Меркель утверждает, что не чувствует себя виноватой в том, что потакание российскому диктатору Владимиру Путину со стороны Германии все больше усиливало его решимость и уверенность в себе.
При этом она заявила, что не была
"наивной", осознавая, что он понимает только силу.
"Если Меркель всегда знала, что РФ планирует войну, а цель Путина — уничтожить ЕС, то зачем было строить Северный поток-2? „Я не была наивной“, — говорит экс-канцлер. Зачем тогда было подсаживать Европу на нефтяную и газовую иглу РФ? И почему Украине сегодня приходится исправлять эти ошибки?" — отметил Подоляк.