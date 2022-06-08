В ОПУ раскритиковали попытки Меркель оправдать свои отношения с Путиным

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал бывшую главу немецкого правительства Ангелу Меркель, отказавшуюся признавать свои ошибки в отношениях с кремлевским режимом, сообщает Новое время.

Несмотря на полномасштабное вторжение РФ, экс-канцлер продолжает настаивать, что решение не принимать Украину в НАТО было якобы "правильным" .

Кроме того, Меркель утверждает, что не чувствует себя виноватой в том, что потакание российскому диктатору Владимиру Путину со стороны Германии все больше усиливало его решимость и уверенность в себе.

При этом она заявила, что не была "наивной" , осознавая, что он понимает только силу.