Энергоатом: В Энергодаре оккупанты похитили за неделю 20 человек

Российские оккупанты продолжают похищать людей в захваченном Энергодаре Запорожской области.﻿ Как сообщили в пресс-службе Энергоатома, только за последнюю неделю они задержали и вывезли в неизвестном направлении около 20 жителей города, сообщает Новое время.

11 из них являются работниками Запорожской АЭС. На данный момент место их пребывания неизвестно.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российские власти пытаются получить полный контроль над станцией, привлекая специалистов из РФ.