НАТО не гарантирует, что в Швеции и Финляндии не будет ядерного оружия

В НАТО не могут гарантировать того, что в Финляндии и Швеции не будет размещено ядерное оружие, если их примут в блок, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил помощник генерального секретаря Североатлантического альянса Камий Гран.

По его словам, каждое государство обладает в ядерной сфере свободой принимать или не принимать оружие. Речь не идет о том, чтобы устанавливать ограничения. Гран добавил, что вопрос ядерного оружия каждая страна, входящая в НАТО, решает самостоятельно.

Вместе с тем он отметил, что Финляндия и Швеция займут к "оборонительную позицию" и не хотят конфронтации с Россией.

Отвечая на вопрос журналиста о том, ждет ли НАТО военной реакции или демонстрации силы со стороны России в ответ на вступление в Альянс Финляндии и Швеции, Гран ответил, "россияне сами заявили, что это не является необходимым, и я не думаю, что это было бы оправданным шагом".