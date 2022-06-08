Россия и Турция начали переговоры о разблокировании портов Украины

В Анкаре начались переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу о разблокировке украинских портов и вывозе зерна по Черному морю, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Россия и Турция обеспокоены безопасностью разгрузки зерна в условиях войны. При этом Украину особенно беспокоит проблема безопасности, которая возникнет при обезвреживании морских мин в Одесской области, а Россию беспокоят танкеры-зерновозы, потенциально везущие оружие в Украину.

В ходе переговоров также будут обсуждаться вопросы безопасного движения танкеров в Черном море и безопасного входа и выхода в акваторию и порты.

Предыстория

Украина является одним из самых крупных экспортеров пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла в мире. С начала полномасштабного вторжения России украинские порты в Черном море были заминированы, в связи с чем Украина не может продавать зерно за рубеж в больших количествах.

В настоящее время в Украине храниться около 90 млн тонн аграрной продукции, которые невозможно экспортировать из-за перекрытых путей доставки и портов. Еврокомиссия предложила ввести новые наземные маршруты экспорта зерна из Украины грузовиками и грузовыми поездами. Рассматриваются варианты вывоза зерна по суше, по железной дороге, по Дунаю.

В то же время российские войска начали массово вывозить украинское зерно через Крым в Россию со временно оккупированных территорий. В частности, Мариуполя, Запорожской и Херсонской областей. После этого они перепродают зерно в другие страны, подделывая документы о стране производителе.

В свою очередь США направили письма правительствам более 14 стран по предупреждению о том, чтобы они не покупали у России похищенное в Украине зерно.

В то же время президент РФ Владимир Путин гарантировал разблокирование украинских портов для вывоза продовольствия, однако украинские чиновники уверены, что обещание руководитель Кремля не сдержит.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украине необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран для вывоза зерна из портов страны. Гарантий исключительно Кремля мало.

Позже российские СМИ сообщили, что Турция вместе с Россией и Украиной якобы согласовали дорожную карту вывоза зерна из Одессы. Но американское издание Bloomberg рассказало, что Украина не принимала в этом участия. Информацию подтвердил и президент Владимир Зеленский.