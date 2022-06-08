В Иране сошел с рельсов пассажирский поезд

В среду, 8 июня, около 5 часов утра в Тегеране с рельсов сошел пассажирский поезд. Об этом, со ссылкой на иранское издание isna.ir, сообщает Корреспондент.

На момент аварии в поезде было 420 пассажиров, следовавших из города Тебес в Йезд. Крушение произошло вблизи станции города Тебес. Не менее 17 человек погибли, более 50 пассажиров пострадали, состояние пяти из которых оценивается, как тяжелое.

По предварительным данным, с рельсов сошли пять вагонов. На данный момент группа спасателей пытается вернуть их в нормальное состояние. Что именно стало причиной аварии пока неизвестно.

Фото: isna.ir

На место происшествия прибыли 12 машин скорой помощи, направлены три санитарных вертолета, спасательные работы продолжаются.