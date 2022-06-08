Суд приговорил украинца, корректировавшего огонь по Киеву

По словам спикера СБУ Артема Дехтяренко, завербованный российскими спецслужбами украинец, корректировавший вражеский огонь по столице Украины, получил 8 лет лишения свободы, сообщает Деловая столица.

"Злоумышленник был задержан сотрудниками СБУ в мае этого года. Установлено, что он был завербован в 2014 году, получил паспорт гражданина РФ и затем его перевели в "режим ожидания". А с начала полномасштабной агрессии РФ злоумышленник приступил к выполнению вражеских указаний" , — отметил Дехтяренко .

Спикер СБУ рассказал о недавних результатах работы украинской спецслужбы. В Ровенской области контрразведка СБУ задержала вражеского агента, В Хмельницком был задержан "расконсервированный" агент ФСБ РФ. Предатель собирал разведданные для осуществления ракетных ударов по стратегически важным объектам региона.

В Днепропетровской области спецслужба разоблачила администратора интернет-сообществ, которые оправдывали агрессию РФ и военные преступления оккупантов.