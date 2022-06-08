Лавров назвал проблему вывоза зерна из Украины "маленькой"

По итогам переговоров с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Турция, мол, сообщила о готовности украинской стороны обеспечивать проход через минные поля в Черном море или разминирование, сообщает Украинская правда.

При этом глава МИД пытается минимизировать масштабы проблемы с вывозом зерна из Украины.

"Наши военные в контакте с турецкими друзьями обсуждают детали этих процессов, этих инициатив. С нашей стороны каких-либо препятствий для того, чтобы эту проблемку - она маленькая на самом деле - решить, никогда не было. Если созрела киевская власть, мы будем только рады сотрудничать".

Лавров также заявил, что Россия "гарантирует безопасность подхода судов после разблокировки портов и не будет пользоваться этим в интересах спецоперации". Это, мол, гарантии президента России.

Также глава российского МИДа нахамил в ответ на жесткий вопрос журналиста о том, что России удалось продать из украденного в Украине кроме зерна.

"У вас все время голова болит о том где бы что-то своровать, и думаете, что все так поступают? Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично - избавить восток Украины от давления неонацистского режима. А зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. Со стороны России никаких препятствий нет. Для этого нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он ещё чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным и украинским судам выйти в Чёрное море".