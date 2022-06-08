Лавров назвал условия для встречи Путина с Зеленским

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условия для встречи главы кремлевского режима Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Новое время.

По его словам, для этого необходимо возобновить переговорный процесс на уровне делегаций двух стран.

Лавров утверждает, что требования Зеленского отвести войска РФ на позиции, которые они занимали до вторжения 24 февраля, российскую сторону не устраивают, поэтому Украина якобы должна "изменить свои подходы, которые мы были бы готовы принять за основу" .