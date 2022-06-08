ОВА: на Изюмском направлении оккупанты постоянно атакуют позиции ВСУ

На Изюмском направлении российские оккупанты пытаются постоянно атаковать позиции ВСУ, однако накануне были вынуждены отойти на предыдущие позиции, не достигнув никакого успеха.﻿ Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Новое время.

По его словам, армия РФ потеряла большое количество своих солдат и бронированной техники.

Синегубов отметил, что украинские силы не пускают оккупантов на Луганское и Донецкое направления.

Он добавил, что оккупанты сосредоточились на обороне своих позиций, поскольку ВСУ постепенно возвращают территорию.

Однако они могут снова пытаться захватить Харьков, не исключил Синегубов.

Он подчеркнул, что украинские военные готовы к любому развитию событий.