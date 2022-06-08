В Турции план "зернового коридора" в Черном море назвали реалистичным

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с Лавровым назвал реалистичным план ООН по созданию коридора в Черном море для возобновления вывоза украинского зерна и выступил за переговоры по этому вопросу с участием всех сторон, сообщает Украинская правда.

"В вопросе "зернового коридора" мы обсуждаем механизм с участием ООН, РФ, Украины и Турции. Если есть продукция, которую мировые страны импортируют и из Украины, и из РФ, мы должны совместно открыть путь для поставок" , - сказал министр.

По словам турецкого министра, важно также согласовать безопасность судоходства в Черном море. Лавров в свою очередь потребовал разминирования Украиной вод у портов.

Также Чавушоглу заявил, что завершение войны между Россией и Украиной путем переговоров отвечает интересам всего мирового сообщества.

По его словам, заявления последних дней дают основания для надежды на возвращение в переговорный процесс между РФ и Украиной.

"Сегодня сформировалась более позитивная атмосфера для возобновления переговорного процесса (между РФ и Украиной), чем еще несколько недель назад" , - пояснил министр.

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров не верить заверениям президента РФ Владимира Путина, что Россия не воспользуется коридором для экспорта урожая через порт Одессы для того, чтобы напасть на город.