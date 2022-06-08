В Берлине автомобиль врезался в толпу

В среду, 8 июня, в районе Шарлоттенбург на западе Берлина автомобиль врезался в толпу, сообщает Новое время.

На данное время известно об одном погибшем. Кроме того, еще около 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

СМИ сообщают, что автомобиль сначала въехал в толпу, а затем в витрину магазина.

Водитель автомобиля уже задержан, однако в правоохранительных органах пока не уточняют, нарочно ли водитель врезался в людей, или же речь идет о несчастном случае.