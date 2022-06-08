Кулеба: Западного оружия все еще мало, чтобы остановить Россию

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина благодарна партнерам за предоставленное оружие, но этого все еще критически мало для того, чтобы остановить РФ, сообщает Новое время.

"Кое у кого на Западе среди наших партнеров складывается впечатление, что в принципе с оружием все более-менее нормально. На самом деле это не так, мы видим все еще тотальное превосходство России в тяжелой артиллерии на Донбассе, потому сигнал, который мы коммуницируем партнерам, очень прост: мы благодарны за то, что вы уже предоставили, но этого все еще критически мало для того, чтобы остановить Россию, не говоря уже о том, чтобы перейти в большое масштабное контрнаступление и вытеснить Россию с украинских территорий" , — заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что Украине нужно больше тяжелого оружия и как можно быстрее.

По словам Кулебы, Украина сосредоточена на нескольких ключевых позициях, среди которых крупнокалиберная артиллерия и ракетные системы залпового огня.

Глава МИД добавил, что после принятие решения о предоставлении Украине РСЗО США и Британией некоторые страны также готовятся принять такие решения.