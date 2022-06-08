ГУР: в Херсонской области оккупанты проводят псевдоопрос

Российские оккупанты в Херсонской области продолжают готовить почву для проведения псевдореферендума относительно возможного присоединения к РФ. В частности, для этого проводят фейковый "социальный опрос", сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Отмечается, что гражданам поступают звонки с телефонного номера 74994263534. Людям предлагают ответить на ряд манипулятивных вопросов, которые должны повлиять на их отношение к России, войне, оккупации и лично Путину.

В ГУР добавили, что "результаты" псевдоопроса могут выдать как иллюстрацию лояльности местного населения к оккупантам, ведь никакого контроля итогов этого опроса нет.

"Большинство жителей временно оккупированных территорий Херсона отказываются отвечать на вопросы оккупантов. Те, кто под давлением соглашается, не могут дать искренний ответ из-за опасений за собственную безопасность" , - говорится в сообщении.

Так, на основе этого фейкового соцопроса оккупанты смогут попытаться "присоединить" область к РФ.