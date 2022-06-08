Шольц рассказал Зеленскому о своем телефонном разговоре с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом, ссылаясь на Spiegel, сообщает Европейская правда.
Представитель немецкого правительства сообщил, что Шольц проинформировал Зеленского о последнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном 28 мая.
"Они договорились, что необходимо сделать все, чтобы разрешить экспорт зерна из Украины, особенно морем", – сказал спикер.
Шольц и Зеленский договорились продолжить обсуждать пути поддержки Украины и оставаться в тесном контакте.
Зеленский сообщил, что речь шла и о евроинтеграции.
"Провел телефонный разговор с Олафом Шольцем. Обсудили усиление оборонной поддержки Украины, обеспечение глобальной продовольственной безопасности, вопросы соблюдения РФ международных норм по обращению с военнопленными. Указал на важность принятия решений для интеграции Украины в ЕС", – написал Зеленский в Twitter.