Госспецсвязи: спецслужбы РФ присылают украинским военным сообщения с угрозами

Спецслужбы РФ пытаются запугать украинских военнослужащих, рассылая на личные телефонные номера письменные сообщения с угрозами. В них призывают предать присягу, сложить оружие, сдаться в плен или перейти на сторону врага.

Об этом сообщает Госспецсвязи.

Отмечается, что угрозы усиливаются указанием персональных данных, в частности информации о членах семьи. Рассылка идет через SMS, а также через мобильные мессенджеры.

"В тексте угроз речь идет о якобы точной установке местонахождения лица, которому поступило указанное сообщение. Отмечается, что в случае продления службы по местам жительства владельца телефона и его семьи будут нанесены точные ракетные удары.

Присланные такого типа угрозы направлены в первую очередь на то, чтобы дестабилизировать морально-психологический климат в подразделениях Сил обороны Украины, посеять сомнения и снизить боевой дух" , - говорится в сообщении.

Однако, как сообщает Госспецсвязи, обычно указанные персональные данные лиц уже устарели.