Дискредитирует ВСУ: ГБР открыло дело против мэра Святогорска

ГБР расследует факт предательства мэра Святогорска, публично поддержавшего оккупантов. Владимир Бандура, избранный от ОПЗЖ, на камеру обвинил украинских военных в якобы совершенном ими поджоге Всехсвятского скита Святогорской лавры, а также допускал другие высказывания, дискредитирующие ВСУ и украинские власти, сообщает Деловая столица.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении его о подозрении в совершении государственной измены.

"Работники ДБР открыли уголовное производство по факту государственной измены городского головы Святогорска на Донетчине. Мэр раздает интервью российским пропагандистам, в которых публично пропагандирует "русский мир", дискредитирует ВСУ и государственную власть Украины" , — отметили в ГБР.

Следователи подчеркнули, что на днях в соцсетях появился ролик, где мэр Святогорска ретранслирует российский фейк об ВСУ.

"На одном из таких видео, распространенном в социальных сетях, мэр публично поддержал пропагандистские взгляды "освободителей", дискредитируя Вооруженные силы Украины и государственную власть, распространил российский фейк о якобы поджоге украинскими военными Всехсвятского скита Святогорской лавры" , — сообщили в пресс-службе.

В отношении мэра начато досудебное расследование по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении в государственной измене.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение. Досудебное следствие продолжается.