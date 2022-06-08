Дискредитирует ВСУ: ГБР открыло дело против мэра Святогорска
ГБР расследует факт предательства мэра Святогорска, публично поддержавшего оккупантов. Владимир Бандура, избранный от ОПЗЖ, на камеру обвинил украинских военных в якобы совершенном ими поджоге Всехсвятского скита Святогорской лавры, а также допускал другие высказывания, дискредитирующие ВСУ и украинские власти, сообщает Деловая столица.
В настоящее время решается вопрос об уведомлении его о подозрении в совершении государственной измены.
"Работники ДБР открыли уголовное производство по факту государственной измены городского головы Святогорска на Донетчине. Мэр раздает интервью российским пропагандистам, в которых публично пропагандирует "русский мир", дискредитирует ВСУ и государственную власть Украины", — отметили в ГБР.
Следователи подчеркнули, что на днях в соцсетях появился ролик, где мэр Святогорска ретранслирует российский фейк об ВСУ.
"На одном из таких видео, распространенном в социальных сетях, мэр публично поддержал пропагандистские взгляды "освободителей", дискредитируя Вооруженные силы Украины и государственную власть, распространил российский фейк о якобы поджоге украинскими военными Всехсвятского скита Святогорской лавры", — сообщили в пресс-службе.
В отношении мэра начато досудебное расследование по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении в государственной измене.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение. Досудебное следствие продолжается.
"Государственное бюро расследований в очередной раз подчеркивает и предостерегает всех чиновников и правоохранителей от сотрудничества с российско-оккупационными войсками. Суровое наказание за такие преступления неотвратимо. Краткая выгода от служения оккупантам превратится в позорное и длительное заключение", — отметили в ведомстве.