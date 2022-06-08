Мэр Мелитополя: все российские войска стягиваются на Херсонское направление
Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил, что на территории Запорожской области началось перемещение российских оккупационных войск. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, сообщает Новое время.
Федоров отметил, что практически не осталось блокпостов в Веселовском, Приазовском, Михайловском и Бердянском районах.
"Они спешно перемещаются в сторону Херсона, где наши героические ВСУ освобождают оккупированные территории", — сказал он.
7 июня глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российские оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского районов.
Институт по изучению войны (ISW) в своей новой сводке подтвердил, что российские войска начали отвод подразделений в Запорожской области.