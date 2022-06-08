Мэр Мелитополя: все российские войска стягиваются на Херсонское направление

Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил, что на территории Запорожской области началось перемещение российских оккупационных войск. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, сообщает Новое время.

Федоров отметил, что практически не осталось блокпостов в Веселовском, Приазовском, Михайловском и Бердянском районах.

"Они спешно перемещаются в сторону Херсона, где наши героические ВСУ освобождают оккупированные территории" , — сказал он.

7 июня глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российские оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского районов.

Институт по изучению войны (ISW) в своей новой сводке подтвердил, что российские войска начали отвод подразделений в Запорожской области.