Андрющенко: в Мариуполе катастрофически не хватает врачей

В Мариуполе катастрофически не хватает врачей, оккупанты уговаривают вернуться к работе пенсионеров старше 80 лет. Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.

"Несмотря на красивые картинки от пропагандистов, в городе катастрофически не хватает врачей. Уже начали уговаривать вернуться к работе пенсионеров 80+. Речь идет даже о банальных терапевтах, не говоря об отсутствии узких специалистов" , - говорится в сообщении.

Мариупольцам предлагают "подождать" или самостоятельно ехать в Донецк.

Он отметил, что в таком состоянии медицины любая инфекционная болезнь превращается в смертельную эпидемию.

Напомним, в Минздраве сообщили о риске распространения холеры в оккупированном Мариуполе. Ситуация с распространением инфекционных заболеваний в городе критическая из-за массовых захоронений людей и отсутствия доступа к питьевой воде.

6 июня Андрющенко сообщил, что российские оккупационные власти начинают закрывать оккупированный Мариуполь на карантин. Есть информация, что в городе распространяется холера.