Минреинтеграции: состоялся обмен телами погибших военных

На линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле "50 на 50".

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что 37 военных из 50 – защитники Азовстали.

Операция по обмену проводилась Минреинтеграции, ГУР, СБУ, Генштабом и другими силовыми структурами Украины.

Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается.