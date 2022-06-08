Минреинтеграции: состоялся обмен телами погибших военных
На линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле "50 на 50".
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Отмечается, что 37 военных из 50 – защитники Азовстали.
Операция по обмену проводилась Минреинтеграции, ГУР, СБУ, Генштабом и другими силовыми структурами Украины.
Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается.