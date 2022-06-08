Порошенко вернулся на территорию Украины

Пятый президент Петр Порошенко, которого не выпускали за границу, вернулся на территорию Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает пресс-служба партии Порошенко в комментарии УП, нардеп Ирина Федина в Facebook.

В пресс-службе партии "Евросолидарность" подтвердили, что Порошенко уже находится во Львове.

Федина опубликовала видео, где Порошенко за рулем Mitsubishi L200 вместе с женой Мариной и Фединой.

По словам нардепки, 12 автомобилей отправятся сначала в Киев, а затем на передовую.

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