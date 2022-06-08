Порошенко вернулся на территорию Украины
Пятый президент Петр Порошенко, которого не выпускали за границу, вернулся на территорию Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает пресс-служба партии Порошенко в комментарии УП, нардеп Ирина Федина в Facebook.
В пресс-службе партии "Евросолидарность" подтвердили, что Порошенко уже находится во Львове.
Федина опубликовала видео, где Порошенко за рулем Mitsubishi L200 вместе с женой Мариной и Фединой.
По словам нардепки, 12 автомобилей отправятся сначала в Киев, а затем на передовую.
Предыстория:
- 30 мая пятый президент Украины лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко с третьей попытки пересек границу Украины с Польшей.
- Основанием отказа в выезде Порошенко пограничники назвали "проблему с подтверждением действительности разрешительного документа" - не считывался QR - код.
- 6 июня стало известно, что пятый президент Петр Порошенко все еще находится за границей, хотя его командировка закончилась 2 июня. Успел посетить Великобританию.