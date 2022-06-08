В Госдуме РФ предложили отменить признание независимости Литвы

Депутат от "Единой России" Евгений Федоров внес в российскую Госдуму законопроект об отмене признания независимости Литвы, сообщает Европейская правда.

Законопроект предлагает отменить постановление Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики от 6 сентября 1991 года".

Федоров считает, что постановление Госсовета СССР было незаконным, поскольку нарушало Конституцию СССР и закон о выходе союзных республик, раз в Литве не проводился референдум о выходе.

"Также был нарушен Закон СССР от 03.04.1990 № 1409-1 "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", поскольку в Литовской Республике не проводился референдум о выходе из состава Союза ССР и не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов" , – считает Федоров.

Дальнейшая судьба законопроекта пока не ясна, поскольку он только что зарегистрирован.

Сейм Литвы ранее одобрил резолюцию, признающую действия России в Украине геноцидом, а Россию - государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.