Кулеба: Киев представил ЕС предложения по седьмому пакету санкций
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что письмо с предложениями по седьмому пакету санкций против России за вторжение в Украину было подписано 8 июня, сообщает Новое время.
В основу этого письма были положены предложения группы Ермака-Макфола по трем направлениям.
"Первое — это новые секторальные санкции в сферах энергетики, финансов и торговли. Второе — это дорожная карта новых персональных санкций против российских олигархов, высокопоставленных чиновников и руководителей госпредприятий. Третье — это закрытие уже выявленных лазеек для обхода и уклонения от санкций", — рассказал министра.
Он подчеркнул, что этот пакет санкций должен быть принят как можно скорее, и задача для западных стран-партнеров — "убить" российский экспорт.
"Учитывая то, что Россия, все еще нацелена воевать, похоже, до последнего россиянина в Украине и продолжает бросать в бой на Донбассе своих солдат, санкционное давление надо повышать", — резюмировал глава МИД.