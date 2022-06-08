Кулеба: Киев представил ЕС предложения по седьмому пакету санкций

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что письмо с предложениями по седьмому пакету санкций против России за вторжение в Украину было подписано 8 июня, сообщает Новое время.

В основу этого письма были положены предложения группы Ермака-Макфола по трем направлениям.

"Первое — это новые секторальные санкции в сферах энергетики, финансов и торговли. Второе — это дорожная карта новых персональных санкций против российских олигархов, высокопоставленных чиновников и руководителей госпредприятий. Третье — это закрытие уже выявленных лазеек для обхода и уклонения от санкций" , — рассказал министра.

Он подчеркнул, что этот пакет санкций должен быть принят как можно скорее, и задача для западных стран-партнеров — "убить" российский экспорт.