Белый дом: Байден планирует отправиться в Европу для участия в саммите G7 и НАТО

Президент США Джо Байден в конце июня планирует отправиться в Европу для участия в саммите лидеров "Группы семи" (G7) и саммите НАТО, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет The Hill.

Война России в Украине, которая длится уже четвертый месяц, будет занимать важное место в повестке дня обеих встреч.

"Президент и лидеры "Группы семи" обсудят ряд наиболее актуальных глобальных вопросов, в том числе непреклонную поддержку G7 демократической, суверенной и процветающей Украины, экономическую и демократическую устойчивость, преодоление климатического кризиса, развитие инфраструктуры, глобальную безопасность в области здравоохранения и энергетический кризис, вызванный агрессивной войной России", - заявила Карин Жан-Пьер.

Саммит G7 состоится в замке Эльмау на юге Германии. Позже Байден отправится в Мадрид на встречу лидеров государств НАТО.

"Лидеры стран-союзников одобрят новую Стратегическую концепцию, которая будет направлять трансформацию НАТО в течение следующего десятилетия", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что не ожидает положительных для Украины решений на саммите НАТО, который состоится в Мадриде 28-30 июня.