Офис генпрокурора: в Украине арестовано имущество фирм РФ и Беларуси на 630 млн грн

В Украине наложен арест на железнодорожные вагоны и имущество, принадлежащее компаниям из России и Беларуси, на общую сумму 630 млн грн, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора.

"Офисом Генерального прокурора обеспечено наложение ареста на 420 железнодорожных вагонов стоимостью свыше 500 млн. грн. и товарно-материальные ценности на сумму свыше 130 млн грн, принадлежащих предприятиям РФ и РБ" , — говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица российских и белорусских фирм в 2022 году ввезли в Украину железнодорожные вагоны вместе с товарами, которые использовались с нарушением таможенного законодательства Украины.

В целях обеспечения сохранности указанного имущества как вещественных доказательств и их возможной конфискации прокуратура на основании решений Шевченковского районного суда Киева наложила аресты. В настоящее время товарно-материальные ценности – удобрения и металлические катанки на сумму свыше 130 млн грн уже переданы в Нацагентство по вопросам управления активами, полученными преступным путем.

Досудебное расследование осуществляется Бюро экономической безопасности по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).