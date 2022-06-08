Суд запретил "Оппозиционный блок"

Общественное движение "Чесно", получило копию решения Восьмого апелляционного административного суда с запретом деятельности политической партии "Оппозиционный блок", сообщает Украинская правда.

"Имущество партии и всех ее ячеек, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть обжаловано в Верховном суде".

Как отмечает аналитик "Чесно" Игорь Фещенко, заседание суда формально было открытым, впрочем, журналистов без объяснений в зал судебных заседаний не допустили. Не ответили в суде и на письменное ходатайство о проведении видеотрансляции заседания.

Поэтому из-за закрытости судебного процесса причины запрета "Оппозиционного блока" станут известны только после публикации полного текста судебного решения.

Само заседание, по данным активистов, длилось около полутора часов.

Движение "Чесно" напоминает, что ведет реестр госизменников - в нем уже 16 представителей "Оппозиционного блока". В частности, экс-нардеп Евгений Балицкий, назначенный фейковым губернатором оккупантов в Запорожье, и Галина Данильченко, самопровозглашенная и.о. городского головы Мелитополя, которая одной из первых встала на сторону врага.

В то же время лидер движения Вита Думанская говорит, что запрет партий сам по себе не даст желаемого результата.

"Мы знаем о том, что уже запрещали "Компартию", дальше у нас перестала работать "Партия регионов". И многие перешли либо в "Оппоблок", либо в ОПЗЖ, либо в другие пророссийские партии. Мы этот вопрос исследовали. Политики из указанных политсил и дальше работают, создавая новые партии. Прокуратура расследует более 2 000 фактов госизмены и только 18% направлены в суд. Главная цель нашего реестра — помнить о каждом коллаборанте и предателе".