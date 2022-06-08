Минобороны: оккупанты перебрасывают войска в Харьковскую область

Россия перебросила в Харьковскую область одну батальонно-тактическую группу, чтобы удержать занятые позиции, сообщает Новое время.

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык.

"На Харьковском направлении противник сосредоточился на удержании занятых позиций и недопущении дальнейшего продвижения украинских войск к государственной границе с Россией" , — сказал он во время брифинга.

По его данным, оккупанты усилили группировку войск на Харьковском направлении, перебросив в район поселка Веселое (17 км северо-восточнее Харькова) одну батальонно-тактическую группу из состава 2-й армии Центрального военного округа России.

Мотузнык добавил, что оккупанты продолжают обстреливать позиции украинской армии и населенные пункты Харьковской области.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты не могут преодолеть сопротивление защитников Украины в Харьковской области, поэтому усилили обстрелы мирных жителей.