Financial Times: турецкая лира снова приближается к историческому минимуму

Падение турецкой лиры ускоряется на фоне рекордной за 23 года инфляции в стране, в то время как президент Реджеп Тайип Эрдоган в дальнейшем обещает снижение учетной ставки вместо ее повышения, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Financial Times.

В среду один доллар стоил 17 турецких лир, за день курс упал примерно на 2%. Потери валюты уже оцениваются в 22% после падения почти на 45% в 2021 году. Год назад за один доллар нужно было отдать в среднем 8 турецких лир.

Несмотря на то, что в мае инфляция достигла максимума за 23 года в 73,5%, Эрдоган обещает дальнейшее снижение учетной ставки Центробанка:

"Это правительство не будет повышать процентные ставки. Напротив, мы продолжим снижать ставки".

Такое снижение котировок лиры в последние недели грозит повторить ситуацию в декабре, когда страна оказалась в валютном кризисе после поручения Эрдогана центральному банку о снижении ставок несмотря на рост инфляции. За исключением кратковременного падения курса до 18 лир за доллар турецкая валюта никогда не торговалась на таких слабых уровнях.

Сейчас в Турции одна из самых низких реальных процентных ставок в мире, которая составляет минус 59,5% с учетом инфляции. Отрицательные реальные процентные ставки не дают гражданам сохранять свои сбережения в лирах и уменьшают привлекательность для иностранных инвесторов в отношении других развивающихся стран.

Эрдоган и его правительство убеждены, что таким образом подражают "новой экономической модели", в рамках которой инфляцию можно обуздать благодаря слабой валюте для увеличения экспорта и инвестиций, а также путем ликвидации торгового дефицита страны. Тем не менее, президент Турции уверен, что такая модель скоро покажет свою эффективность.

Сейчас стремительный рост цен имеет политические последствия для Эрдогана, ведь рост стоимости жизни и давление на лиру подорвали общественную поддержку президента перед выборами, которые должны состояться до июня 2023 года.