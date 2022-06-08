ГБР: в отношении нардепа Ковалева открыли уголовное дело
В отношении нардепа Алексея Ковалева, который по данным правоохранителей сотрудничал с российскими оккупантами, возбуждено уголовное производство, сообщает Новое время.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Telegram.
По данным ГБР, депутат сотрудничал с оккупационными войсками РФ на временно оккупированной территории Херсонской области.
"Подконтрольные ему предприятия поставляют пищевую продукцию в Автономную Республику Крым с последующей реализацией на территории России, а также завозят в Херсонскую область горюче-смазочные материалы из оккупированного Крыма", — говорится в сообщении ГБР.
По информации ГБР, депутат обеспечивает размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольного ему санатория, расположенного в городе Голая Пристань Херсонской области.
"Более того, на своей странице в одной из социальных сетей депутат сам рассказывает, что сотрудничает с оккупантами и считает, что Россия в Херсонской области надолго", — отмечается в сообщении ведомства.