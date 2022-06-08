ГБР: в отношении нардепа Ковалева открыли уголовное дело

В отношении нардепа Алексея Ковалева, который по данным правоохранителей сотрудничал с российскими оккупантами, возбуждено уголовное производство, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Telegram.

По данным ГБР, депутат сотрудничал с оккупационными войсками РФ на временно оккупированной территории Херсонской области.

"Подконтрольные ему предприятия поставляют пищевую продукцию в Автономную Республику Крым с последующей реализацией на территории России, а также завозят в Херсонскую область горюче-смазочные материалы из оккупированного Крыма" , — говорится в сообщении ГБР.

По информации ГБР, депутат обеспечивает размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольного ему санатория, расположенного в городе Голая Пристань Херсонской области.