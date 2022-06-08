Полиция разоблачила еще одного коллаборанта в Сумской области

В Сумской области разоблачили еще одного коллаборанта. Он убеждал соседей в так называемом "освобождении" Украины российскими оккупантами, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Отмечается, что в начале марта 68-летний житель Сумской области во время оккупации российскими войсками рисовал на окнах и входных дверях своего жилища символы "Z" и "V", которые использует армия РФ.

В апреле-мае во время разговоров с местными жителями он поддерживал действия российского агрессора и говорил об "освобождении". Также коллаборант утверждал, что Россия осуществляет "тренировки" на территории Украины.

По данному факту было открыто уголовное производство. Мужчине грозит тюремное заключение на срок до трех лет.

Напомним, против мэра Святогорска открыли уголовное дело по факту государственной измены.