Bloomberg: российским олигархам тяжело найти юристов для обжалования санкций ЕС

Российские бизнесмены и олигархи, попавшие в санкционные перечни Европейского Союза из-за вторжения России в Украину, испытывают трудности в поиске адвокатов для обжалования введенных против них ограничений, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Издание отмечает, что некоторые крупнейшие юридические фирмы Европы на фоне российской агрессии решили полностью разорвать отношения с Россией. Поэтому даже для того, кто мог быть ошибочно включен в санкционный перечень ЕС, обжаловать это решение сложно.

В качестве альтернативы подсанкционные российские олигархи могут воспользоваться услугами адвокатов Великобритании и Ирландии, где действует правило, согласно которому юристы должны заниматься делами в пределах своей компетенции независимо от личности клиента.

Но дело в том, что из-за Brexit многие британские адвокаты лишились возможности выступать в европейских судах – хотя, как отмечает Bloomberg, некоторые юристы из Британии зарегистрировались в Ирландии для обхода этого ограничения.

Даже имея юриста для обжалования санкций ЕС, российские подсанкционные олигархи должны готовиться к длительному периоду обжалования. А в это время в случае необходимости Брюссель может найти другое основание для продления санкций, если касательно предыдущего в суде возникнут сомнения.

Как сообщалось, более 20 бизнесменов, политиков и других лиц, связанных с Кремлем, подали в суд на Совет ЕС из-за санкций после вторжения в Украину.

Вероятно, будут новые жалобы, поскольку ЕС заморозил активы и запретил поездки для более чем 1100 человек и более 80 компаний и организаций. Дела, вероятно, продлятся месяцами, если не годами.

Между тем российский миллиардер Алишер Усманов и его две сестры ожидают промежуточного решения Суда ЕС по своему обжалованию санкций, в котором надеются получить приостановление ограничений до окончательного решения суда.