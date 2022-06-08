PAP: Сейм Польши поддержал изменения в закон о помощи украинским беженцам

Нижняя палата польского парламента – Сейм – в среду поддержала поправки в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на украинской территории, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет издание PAP.

Поправки поддержали 439 депутатов польского Сейма, против выступили 11 парламентариев, никто не воздержался от голосования.

Обновленный документ предусматривает, что украинские беженцы смогут отдавать в польские детсады детей до пяти лет, увеличится возможность изучения польского языка.

Кроме того, будет упрощена процедура взятия на работу в Польше беженцев из Украины и процедур, связанных с управлением свободными домами.

Отдельно депутаты предусмотрели механизм исключения из действия программ государственной помощи украинских беженцев, которые потеряли на это право – в том числе вернувшихся в Украину.

Теперь изменения в закон должен обсудить и утвердить Сенат.

По оценкам польских властей, в Польше с начала полномасштабного вторжения России зарегистрировались 3,9 миллиона украинских беженцев. Из Польши в Украину за это время выехали около двух миллионов человек, большинство из них украинцы.

Как сообщалось, с 1 июля правительство Польши больше не будет платить 40 злотых (около 276 грн) в день на питание и проживание беженцев из Украины.