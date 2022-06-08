РосСМИ: террорист Пушилин уволил так называемое "правительство" ОРДО

Террористы в Донецкой области уволили так называемое "правительство" оккупированных регионов области. Решение об "увольнении" подписал главарь террористов Денис Пушилин, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет российское прокремлевское издание "РИА Новости" со ссылкой на сайт боевиков.

"Постановляю: освободить Ананченко Александра Евгеньевича от должности председателя правительства Донецкой народной республики.

Объявить об отставке "правительства" Донецкой народной республики".

При этом нынешний "премьер и министры" террористов продолжат работать до формирования нового так называемого "правительства".

Ранее Пушилин предложил боевику Ананченко "возглавить развитие госсектора".