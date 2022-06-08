Маляр: для победы Украине не хватает тяжелого вооружения

Украине не хватает тяжелого вооружения для победы над российской армией. Все в стране работают над тем, чтобы оружие появилось как можно скорее, сообщает Новое время.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Он подчеркнула, что у украинской армии есть проффесионализм, мотивация, но не хватает тяжелого вооружения.

"У украинской армии есть профессионализм, есть мотивация, но нам действительно не хватает тяжелого вооружения, чтобы одержать победу над врагом — армией РФ" , — заявила заместитель министра.

Маляр сказала, что о нуждах армии сообщают и Владимир Зеленский, и Офис президента, и Министерство обороны Украины.

Также в Украине развернута большая работа с гражданским обществом, которое помогает работать с западными странами.