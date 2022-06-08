Посол: Турция и Россия не договорились о разблокировании украинских портов

Переговоры министров иностранных дел Турции и России Мевлюта Чавушоглу и Сергея Лаврова о разблокировании украинских портов для экспорта зерна, которые прошли в Анкаре сегодня, 8 июня, завершились по сути безрезультатно, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь.

"Как мы понимаем пока из публичной коммуникации, речь идет только о том, что "договорились договариваться", что нет никаких конкретных договоренностей, и их не может быть без нас. Турецкая сторона получила информацию от российской стороны, какова их позиция, и теперь мы ожидаем коммуникации между украинской и турецкой стороной, чтобы найти общие точки соприкосновения" , – заявил Боднар.

Кроме того, продолжаются переговоры по механизму разблокирования украинских портов на Черном море при посредничестве ООН.

"Российская сторона, как правило, играет в свои дурацкие игры: они пытаются вклиниться в процесс досмотра за судами, продолжить блокировку, навязать какие-то свои нереальные предложения. Я абсолютно уверен, что им это не удастся" , – подчеркнул Боднарь.

По его словам, прежде всего, россияне должны отойти, разблокировать эти порты, после чего "можно будет говорить о проведении разминирования и выходе кораблей из портов для того, чтобы, прежде всего, обеспечить себе безопасность и второе – вывозить безопасно зерно". Но пока реальных шагов РФ в этом направлении нет.

Как сообщалось, Россия уже вывезла в Сирию около 100 тысяч тонн зерна, украденного в Украине с начала полномасштабной войны.

7 июня из оккупированного Мелитополя в направлении захваченного Крыма выехали 11 вагонов с зерном.