Зеленский пригласил Баффета-младшего к проектам в Украине

Президент Владимир Зеленский в среду встретился с бизнесменом и филантропом Говардом Баффетом и пригласил его в ряд проектов по восстановлению Украины, сообщает Экономическая правда.

Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter.

"Предложил ему [Говарду Баффету] присоединиться к проектам по восстановлению систем ирригации в Одесской области, поддержки беженцев, разминирования и реформы школьного питания" , - написал Зеленский.

Радий вітати у Києві #HowardGBuffett. Цінуємо цей сигнал солідарності з ????????. Висловив подяку за гуманітарну підтримку ????????. Запропонував йому долучитися до проектів з відновлення систем іригації на Одещині, підтримки біженців, розмінування та реформи шкільного харчування. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 8, 2022

Вместе с бизнесменом на встрече обсуждали проекты, которые могут быть ценны для Украины. На встрече также присутствовали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Говард Баффет – американский миллиардер и филантроп, средний сын бизнесмена Уоррена Баффета, СЕО холдинговой компании Berkshire Hathaway.