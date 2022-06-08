Зеленский пригласил Баффета-младшего к проектам в Украине
Президент Владимир Зеленский в среду встретился с бизнесменом и филантропом Говардом Баффетом и пригласил его в ряд проектов по восстановлению Украины, сообщает Экономическая правда.
Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter.
"Предложил ему [Говарду Баффету] присоединиться к проектам по восстановлению систем ирригации в Одесской области, поддержки беженцев, разминирования и реформы школьного питания", - написал Зеленский.
Вместе с бизнесменом на встрече обсуждали проекты, которые могут быть ценны для Украины. На встрече также присутствовали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак.
Говард Баффет – американский миллиардер и филантроп, средний сын бизнесмена Уоррена Баффета, СЕО холдинговой компании Berkshire Hathaway.