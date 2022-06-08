Подоляк прокомментировал планы Госдумы "отменить" независимость Литвы

Намерение Госдумы отменить постановление о независимости Литвы является очередным доказательством неисправности российской власти, считает советник главы ОП Михаил Подоляк, сообщает Новое время.

Он также добавил, что аппетиты РФ не ограничиваются Украиной.

"Это (планы об „отмене“ независимости Литвы — ред.) еще одно доказательство того, что аппетиты империи не ограничиваются Украиной. Любые разговоры о пути к миру через сохранения варварской физиономии России — самообман, который принесет войну на территорию ЕС" , — подчеркнул Подоляк.

По его словам, сейчас войну возможно остановить только если союзники Украины ускорят и увеличат военную помощь для ВСУ.

8 июня в Госдуму РФ внесли законопроект об отмене постановления Государственного Совета СССР О признании независимости Литовской Республики.